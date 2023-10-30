اعتقال عصابة كانت تروم بيع فتاة قاصر بـ6500 دولار في بغداد

وقالت وكالة الاستخبارات في بيان ورد لـ"السومرية نيوز"، إن "مفارز وكالة الاستخبارات المختصة بمكافحة الاتجار بالبشر تلقت معلومات دقيقة تضمنت عن عرض فتاة قاصر تبلغ من العمر ١٤ عاما بمبلغ وقدره ٦٥٠٠ دولار" .وأضافت، أن "الوكالة شكلت فريق عمل استخباري وفني للتحري وجمع المعلومات عن عملية بيع الفتاة القاصر، وبعد استحصال الموافقات القضائية الاصولية وبكمين محكم، تم احباط عملية بيع الفتاة القاصر حيث تم القاء القبض على رجل وامرأتين في جانب الكرخ من بغداد".وتابعت الوكالة، أنه "لدى التحقيق مع المتهمين اعترفوا صراحة قيامهم بتبني الفتاة القاصر وعرضها بمبلغ وقدره ٦٥٠٠ دولار من اجل زجها في قضايا مخلة بالآداب العامة واستغلالها جنسيا، حيث دونت اقوال المتهمين وسيتم احالتهم الى الجهات المعنية استعدادا لمثولهم امام القضاء لينالوا جزائهم العادل" .