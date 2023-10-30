قادمان من ميسان.. اعتقال شخصين بحوزتهما مخدرات في البصرة

افاد مصدر أمني، اليوم الاثنين، باعتقال شخصين بحوزتهما مخدرات في محافظة البصرة.

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، انه "تم ضبط 1 كغم من مادة الكريستال واعتقال شخصين بعد دخولهم محافظة البصرة".



وأشار الى ان" المتهمين قادمان من ميسان".