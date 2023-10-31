أثناء مشاجرة عائلية.. اعتقال 3 متهمين بقتل مواطن في بغداد

وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "قوة من اللواء الأول الفرقة الأولى شرطة اتحادية، ووفقاً لمعلومات استخبارية ، تمكّنت من إلقاء القبض على 3 متهمين لارتكابهم جريمة قتل أثناء مشاجرة في منطقة (الرئاسة) ببغداد".وأضافت ان "العملية تمت بعد سماع صوت إطلاق عيارات نارية ضمن المنطقة، توجهت على أثرها القوة المنفذة للواجب، وعند الوصول إلى المكان المقصود تبين وجود مشاجرة عائلية أدت إلى إصابة احد الأشخاص باطلاقات نارية في منطقة الرأس فارق على أثرها الحياة".وأشارت الوزارة الى ان " المتهمين حاولوا الهروب، حيث قامت القوة بمطاردتهم وغلق مخارج ومداخل المنطقة وأسفرت عن القبض عليهم وضبط بحوزتهم سلاح الجريمة (بندقية RBk )".ولفتت الى ان "جميع المتهمين مع المضبوطات تم احالتهم اصولياً إلى الجهة ذات الاختصاص لإكمال الإجراءات التحقيقية والقانونية بحقهم".