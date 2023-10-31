اعتقال 6 أشخاص يمارسون تهريب الدولار خارج البلاد ببغداد

وذكرت الوكالة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "مفارزنا تواصل عملياتها الاستباقية بحق المضاربين بسعر الدولار من الذين يمارسون تحويل الأموال خلافا لتعليمات البنك المركزي، والتي من شأنها أن تضر بالاقتصاد الوطني، موضحا أنه بناء على معلومات استخبارية دقيقة تلقتها مفارز وكالة الاستخبارات المختصة بمكافحة الإرهاب في بغداد الكرخ، تضمنت قيام شركة للخدمات الجامعية في محافظة بغداد جانب الكرخ ضمن منطقة المنصور تقوم باستلام وتهريب عملة الدولار الى خارج وداخل العراق بشكل مخالف لتعليمات البنك المركزي، والذي من شأنه أن يضر بالاقتصاد الوطني.وأوضح البيان، أنه "تم على الفور تم تشكيل فريق عمل استخباري وفني للتحري وجمع المعلومات وبعد إكمال جميع الإجراءات القضائية، تمكنت المفارز من مداهمة المبنى الذي تستغله الشركة المذكورة، حيث تم ضبط مبالغ مالية وقدرها (334270000 )مليون دينار عراقي، و(157215 )الف دولار، فضلا عن إلقاء القبض على 6 أشخاص يعملون بداخل الشركة المذكورة وغلق الشركة".وأضافت ان "المتهمين اعترفوا صراحة قيامهم بتحويل العملة الوطنية والأجنبية الى داخل وخارج العراق خلافاً لتعليمات البنك المركزي مستغلين بذلك عنوانا وهميا يحمل اسم شركة للخدمات الجامعية مضرين بذلك بالاقتصاد الوطني".أشارت إلى "تدوين أقوال المتهمين وإحالتهم إلى الجهة المختصة بمكافحة الجريمة المنظمة استعدادا لمثولهم أمام القضاء".