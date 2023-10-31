وسط صمت امني واعين الشهود.. حافلة تدهس خمسة اشخاص والسائق يلوذ بالفرار

افراد امن كانوا شهود عيان على الحادثة توجه احدهم برفقة السائق الى المشفى،حيث صدم ذوي الضحايا، برد المركز ونقطة الامن بعد يومين بان لا حادث هنا.ولا يزال ذوو الضحايا بانتظار انصافهم من قبل الجهات المسؤولة.التفاصيل مع هشام وسيم في التقرير أعلاه.