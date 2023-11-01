وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "بعملية استخبارية نوعية وجهد كبير ومتميز وإستناداً إلى معلومات استخبارية دقيقة لشعبة استخبارات الفرقة السادسة عشر التابعة إلى مديرية الاستخبارات العسكرية وبالتعاون مع استخبارات وقوة من اللواء الخامس والسبعين، ومن خلال كمين محكم أسفر عن إلقاء القبض على الإرهابية الملقبة (بالخنساء) والمطلوبة للقضاء وفق احكام المادة ( ٤ / إرهاب ) في ناحية الشورى بمحافظة نينوى".وأضافت ان "الارهابية وأولادها الأكبر فيهم كان يعمل في ما يسمى تنظيم القاعدة عام ٢٠٠٤ وقتل عام ٢٠٠٥ على أيد قوات الأمنية والأوسط فجر نفسه عام ٢٠٠٥ في عملية إرهابية والأصغر شارك في معارك الموصل وهرب إلى جهة مجهولة وبعدها ألقي القبض عليه وتمت محاكمته".وأشارت المديرية الى ان "الإرهابية كانت لها علاقات وثيقة مع عصابات داعش وتقوم باللقاءات مع قادة الإرهاب وتحرض على قتل القوات الأمنية والمتعاونين"، لافتة الى انه "كانت مسؤولة على تجنيد النساء إلى عصابات داعش وقبل التحرير بأيام هربت إلى جهةٍ مجهولة وبالمتابعة المستمرة من قبل مديرية الاستخبارات العسكرية تم القبض عليه في ناحية الشورى، إذ تم تسليمها أصولياً إلى الجهة المعنية بعد اكمال الأجراءات اللازمة بحقها".