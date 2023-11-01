بينها مكافحة الإرهاب.. تغييرات لعدد من القادة في مواقع عسكرية عليا

وذكر بيان للناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، ورد لـ السومرية نيوز، أن الأخير "أثنى على القادة الذين تم تغييرهم؛ لجهودهم طيلة المدة الماضية في خدمة العراق وشعبه، مشيداً بالعمل الذي حققوه في أداء الواجبات والمهام الموكلة إليهم".وشملت التغييرات، وفق البيان، "تعيين الفريق الركن كريم عبود محمد رئيساً لجهاز مكافحة الإرهاب، بدلاً عن الفريق الأول ركن عبد الوهاب عبد الزهرة زبون الساعدي، كما تمّ نقل الفريق الركن أحمد سليم بهجت من منصبه كقائد عمليات بغداد إلى إمرة وزارة الدفاع، وتعيين اللواء الركن وليد خليفة مجيد بدلاً عنه".وأشار البيان، إلى أن "هذه الخطوة تأتي لمقتضيات العمل العسكري للمرحلة الحالية، وإعطاء فرصة للاستفادة من الطاقات العسكرية؛ لكي تأخذ فرصتها لخدمة وطننا العزيز".