بغداد.. الإطاحة بمبتز هدد فتاة بنشر صورها في التواصل الاجتماعي

وذكرت المديرية في بيان ورد لـالسومرية نيوز، ان "مفارز مديرية مكافحة إجرام بغداد/ قسم الوحدة التحقيقية، تمكنت من القاء القبض على متهم لقيامه بابتزاز فتاة الكترونيا وتهديدها بنشر صورها على مواقع التواصل الاجتماعي ما لم تدفع له مبالغ مالية".واضاف، انه "تمت عملية القبض بعد أن استنجدت المشتكية بمفارز المديرية لتعرضها للابتزاز الإلكتروني من قبل أحد الأشخاص، وعلى الفور تم تشكيل فريق عمل لمتابعة الموضوع وبعد التحري وجمع المعلومات تم التوصل إلى المتهم والقبض عليه وعرضه أمام أنظار قاضي التحقيق".واشار الى ان "القاضي قرر توقيفه وفق أحكام المادة 430 من قانون العقوبات لينال جزاءه العادل".