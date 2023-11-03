اعتقال متهم سرق 100 ألف دولار من داخل شركة في الكرادة

وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "مفارز مديرية مكافحة إجرام بغداد تمكنت من إلقاء القبض على متهم لقيامه بسرقة مبلغ مالي قدره (100) ألف دولار أمريكي مع (3) ملايين دينار عراقي من داخل شركة ضمن منطقة الكرادة وسط بغداد".واضافت ان "عملية القبض تمت بعد أن توفرت معلومات لدى مفارز مكتب الكرادة لمكافحة الإجرام حول تعرض إحدى الشركات التجارية للسرقة ضمن قاطع المسؤولية، ليتم على الفور تشكيل فريق عمل لمتابعة الحادث، وبعد التحري وجمع المعلومات وبعد جهد كبير ومميز أثمر بالتوصل إلى المتهم والقبض عليه".وأشارت الوزارة الى ان "المتهم تم عرض أوراقه التحقيقية أمام أنظار قاضي التحقيق وقرر توقيفه وفق أحكام المادة ٤٤٦ من قانون العقوبات لينال جزاءه العادل".