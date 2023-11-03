بغداد.. الإطاحة بشخص حاول سرقة عجلة "سايبا" تحت تهديد السلاح

وقالت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "قوة من اللواء التاسع عشر الفرقة الخامسة شرطة اتحادية بالاشتراك مع مفارز استخبارات اللواء، عن طريق تنفيذ ممارسة أمنية، تمكنت من إلقاء القبض على متهم لقيامه بمحاولة تسليب عجلة نوع (سايبا) تحت تهديد السلاح في منطقة ( الشعب ) ببغداد".واضافت أن "عملية القبض تمت بعد سماع صوت اطلاق عيارات نارية ضمن المنطقة، وبعد توجه القوة الى المكان المقصود تبين وجود حادث تسليب عجلة، وعلى الفور تم تطويق المنطقة وتضييق الخناق على المتهم الذي حاول الهرب، وبعد مطاردته داخل الأزقة، حيث أسفرت العملية عن القبض على المتهم وضبط بحوزته مسدس"، مبينة أنه "تم إحالة المتهم مع السلاح المضبوط إلى جهة الاختصاص لإكمال الإجراءات القانونية بحقه".