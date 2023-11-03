بعملية استباقية.. الإطاحة بشبكة اجنبية لتهريب البشر عبر العراق

وقالت الخلية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "تمكن جهاز المخابرات الوطني العراقي وبناءً على معلومات استخبارية دقيقة من الاطاحة بشبكة أجنبية متعددة الجنسيات متخصصة بتهريب البشر كانت تحاول إدخال أجانب الى الاراضي العراقية بطريقة غير مشروعة باستخدام جوازات سفر مزورة".وأضافت انه "تم إلقاء القبض عليهم بعملية استباقية واحالتهم الى الجهات القضائية المختصة".