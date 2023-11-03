بحوزته مواد مخدرة.. القبض على متهم بقتل ضابط في ميسان

وقال قائد عمليات ميسان الفريق الركن محمد جاسم الزبيدي، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه " تم القبض على متهم قام بقتل العميد قاسم داود المنسوب إلى جهاز الأمن الوطني وضبط بحوزته 3 كغم من مادة الكريستال المخدرة".وأشار الى ان "المتهم قام في وقت سابق بقتل العميد قاسم داود المنسوب الى جهاز الامن الوطني وان المتهم مطلوب بقضايا إرهابية عديدة".