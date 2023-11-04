القبض على شخصين سرقا حقيبة طبيب من مستشفى في الديوانية (صور)

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "قوة من قسم مكافحة الإجرام بإشراف مدير المكافحة وعدد آخر من الضباط والمنتسبين، تمكنت من إلقاء القبض على شخصين (رجل وامرأة) اعترفوا أثناء التحقيق قيامهم بتنفيذ عملية سرقة في مستشفى الولادة والأطفال بعد أن قامت المتهمة بالدخول الى غرفة الطبيب لحظة انشغاله بإجراء الفحوصات الطبية للمرضى وسرقة حقيبته الشخصية".وأضاف البيان، أن الحقيبة "كان بداخلها الأدوات الخاصة بالطبيب (سماعة فحص وجهاز ايباد)، وبعد مراجعة كاميرات المراقبة في المستشفى تم القبض على المتهمة التي اعترفت بتسليم الحقيبة الى المتهم الثاني الذي كان خارج المستشفى".وأشار الى انه، "تم تصديق اقوالهم ابتدائيا وقضائيا وأحيلوا الى المحكمة لينالوا جزائهم العادل".