بعد أسبوعين من المراقبة..الاطاحة بمزور اختلس أكثر من 7 مليارات في كركوك

وذكر الجهاز في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "مفارزنا في محافظة كركوك تمكنت من الإطاحة بأحد كبار المزورين بعدما قام بعمليات تزوير وإختلاس بلغت أكثر من (7) مليارات دينار".واضاف ان "المتهم قام بتزوير العديد من الأختام والسندات والكتب الرسمية بالتنسيق مع موظفٍ في المصرف العقاري وأحد المحامين، إذ تمكن من تزوير قرارات قضائية وسندات صادرة من التسجيل العقاري وإرسالها إلى خارج العراق لسحب الأرصدة والأموال، فضلاً عن تزويره أختام وتواقيع مجموعة من القضاة والقادة في الشرطة المحلية والمحاسبين والكثير من الوثائق والكتب الرسمية المهمة".وأشار الجهاز الى ان "عملية إلقاء القبض جاءت وفقاً لمذكرة قبض قضائية بعد أن قامت مفارزنا بعملية متابعة ومراقبة للمتهم استمرت لإسبوعين إثنين أعقبهما نصب كمين محكم أطاح به متلبساً، وقد جرى تقديمه إلى الجهات القضائية لإتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه".