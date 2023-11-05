اعتقال 5 متهمين بجرائم مختلفة في محافظة عراقية

وذكرت المديرية، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أنه "من خلال الممارسات الأمنية المستمرة، تمكنت مفارزنا في محافظة واسط من القاء القبض على أربعة متهمين بجرائم جنائية مختلفة، ومخالف آخر ضبط بحوزته سلاح ناري (مسدس) غير مرخص".وأشارت الى "توقيف المتهمين وفق مواد الاتهام لتقديمهم الى القضاء لينالوا جزاءهم العادل وفق القانون".