الإطاحة بإرهابيين اثنين واعتقال تاجر مخدرات في 3 محافظات

وذكرت الخلية، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أنه "استناداً لتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، وإشراف رئيس جهاز مكافحة الإرهاب الفريق الركن كريم التميمي، القت مفارزنا القبض على ارهابيين اثنين وأحد تجار المخدرات في مناطق متفرقة".وأضافت، أن "قطعات الجهاز شرعت بإلقاء القبض على أحد الارهابيين في قضاء بعقوبة بمحافظة ديالى".وفي محافظة الانبار، نفذ الجهاز عملية أسفرت عن "القاء القبض على أحد الإرهابيين".وفي إطار جهود جهاز مكافحة الإرهاب في مكافحة آفة المخدرات، تم القاء القبض "على أحد تجار المخدرات في محافظة ذي قار".