بغداد.. اعتقال متهمين بسرقة المواطنين اثناء تبضعهم في الأماكن المزدحمة

وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "مفارز مديرية مكافحة إجرام بغداد/ مكتب المنصور تمكنت من إلقاء القبض على متهمين اثنين لقيامهما بسرقة أجهزة موبايل ومبالغ مالية من المواطنين أثناء تبضعهم في الأماكن المزدحمة ضمن مناطق حي الجامعة ونفق الشرطة بالمنصور ببغداد".وأضافت ان "عملية القبض تمت بعد توافر معلومات حول تكرار عمليات السرقة بالأسلوب نفسه في مناطق تجارية معينة وعلى الفور تم تشكيل فريق عمل للتحري وجمع المعلومات وبعد بذل الجهود تم التوصل الى الجناة من خلال نشر المفارز والدوريات ونصب كمين محكم والقبض على المتهمين وضبط المسروقات بحوزتهم".وأشارت الى ان "أقوال المتهمين دونت وصدقت قضائياً بالاعتراف أمام قاضي التحقيق عن عدة عمليات سرقة من المواطنين أثناء انشغالهم بالتسوق في الأماكن المزدحمة وتم توقيفهما أصولياً استناداً لأحكام المادة 446 من قانون العقوبات".