بكمين مُحكم.. اعتقال 6 متهمين يرومون سرقة أنابيب نفطية في البصرة

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "قوة مشتركة من اللواء الثامن في شرطة الطاقة تمكنت من القبض على (6) متهمين كانوا ينوون سرقة أنابيب نفطية من داخل حقل الرميلة الجنوبي في محافظة البصرة".واشارت الى ان "ضبطت القوة (5) عجلات وآلية ثقيلة تستخدم في الأعمال الإنشائية وتم توقيف المتهمين وحجز المضبوطات تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".