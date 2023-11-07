بحوزته 2 كغم من الكريستال.. الاطاحة بتاجر مخدرات في ميسان

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنه "من أجل القضاء على عصابات الجريمة المنظمة وتجار المخدرات نفذ الفوج الرابع التابع للواء الرابع فرقة الرد السريع في وزارة الداخلية بالتعاون والتنسيق مع مديرية مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في محافظة ميسان وقسم استخبارات الفرقة عملية اعتقال لأحد المتهمين وفق أحكام المادة 28 مخدرات في قضاء قلعة صالح بمحافظة ميسان وضبط بحوزته (2) كيلو غرام من مادة الكريستال، وعدد من الحبوب المخدرة".واضافت أنه "تسليم المتهم مع المضبوطات للجهات المختصة لينال جزاءه العادل".