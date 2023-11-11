احباط محاولة إدخال مخدرات والقبض على مهربين في البصرة

وذكر القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "استمراراً للجهود الامنية المميزة لقيادة قوات الحدود في منع إدخال المخدرات والممنوعات عبر الحدود، تمكنت مفارز الفوج الثالث في لواء حدود السواحل من القاء القبض على مهربين اثنين وضبط بحوزتهم (4) كغم من المخدرات نوع كرستال".واصافت، ان "عملية الضبط جاءت بعد رصد متهمين اثنين من خلال الكاميرات الحرارية حاولوا إدخالها إلى البلاد عبر شط العرب"، مشيرة الى انه "تم تنظيم محضر ضبط اصولي واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".