اعتقال 13 أجنبيا لا يحملون أوراقا ثبوتية حاولوا دخول ديالى

وقالت القيادة في بيان ورد لـ"السومرية نيوز"، إنه "للحد من عمليات تهريب العمالة الأجنبية في البلاد، تمكن فوج مغاوير قيادة فرقة الرد السريع في وزارة الداخلية من إلقاء القبض على 13 شخصا أجنبيا حاولوا الدخول الى البلد من دون أوراق رسمية".وأضافت أن "القوة اعتقلت الشخص الذي حاول إدخالهم عن طريق منطقة الهارونية في محافظة ديالى"، مشيرة الى "اكمال الإجراءات القانونية بحقهم وإحالتهم جميعا الى الجهات المختصة".