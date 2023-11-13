رُصد بالكاميرات الحرارية.. قتل "إرهابي باكستاني" في صلاح الدين

وقال رسول في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، إن "قيادة عمليات صلاح الدين تمكنت من قتل إرهابي باكستاني الجنسية في منطقة العيث، بعد ان تم رصده بالكاميرات الحرارية".وأضاف البيان، أنه "خرجت قوة من الفوج الثالث لواء المشاة الثالث والتسعون ضمن فرقة المشاة الحادي والعشرون لتنفيذ الواجب وتمكنت من قتله دون اي خسائر في القوة المهاجمة".