شؤون الاقامة تسفر 55 مخالفا في البصرة

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "تنفيذاً لتوجيهات وزير الداخلية وإشراف المدير العام اللواء الحقوقي نشأت ابراهيم الخفاجي، سفرت مفارز قسم شؤون الإقامة في محافظة البصرة، (٥٥) شخصاً مخالفاً لقانون الإقامة العراقي".وأضافت، انه "وتأتي هذه الخطوة بعد جهود كبيرة من كوادر المديرية بالتتبع والملاحقة لكل المخالفين"، داعية المواطنين الى "تقديم المعلومة والإبلاغ عن اي حالة مخالفة لشروط الإقامة وعدم ايوائهم خدمة لأمن البلاد".