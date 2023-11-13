اثناء القبض على متهم.. إصابة منتسبين بإطلاقات نارية في البصرة

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، ان "قوة مشتركة من مركز المربد وفصيل طوارئ قسم الزبير والمكافحة خرجت لتنفيذ امر قبض وفق المادة ٤٤٢ في قضاء الزبير منطقة الدريهمية على المتهم كرار حازم حميد وأثناء التنفيذ قام المتهم بإطلاق النار على القوة المنفذة من سلاح نوع مسدس تركي الصنع، وتم ضبطه في محل الحادث، مما أدى لإصابة منتسبينا كل من: المفوض حسين عبداللطيف مناتي بإطلاقه ناريه في اليد اليمنى (شطح)، والمفوض حيدر كريم عباس خميس الكعبي بإطلاقه ناريه بالرأس(شطح)"، مشيرا الى ان "حالتهم مستقرة وتمت معالجتهم في مستشفى الزبير العام".وأضاف ان "المتهم اصيب بإطلاقة نارية نافذة وفارق الحياة أثناء تبادل إطلاق النار".