كربلاء.. تفكيك شبكة متاجرة بالمخدرات واعتقال 4 متهمين

وذكرت المديرية، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "مفارزها نفذت عملية نوعية اسفرت عن تفكيك شبكة متاجرة بالمخدرات وإلقاء القبض على اربعة متهمين في محافظة كربلاء".وأشارت الى "ضبط بحوزتهم (3) كيلو غرام من مادة الكريستال المخدرة مع مبرزات جرمية أخرى".وأتم البيان: "جرى ايداعهم التوقيف بموجب قرار قضائي لينالوا جزاءهم العادل".