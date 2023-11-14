أكثر من 17 ألف متهم.. احصائيات عن المخدرات في العراق خلال 2023

وقال المتحدث الرسمي للوزارة العميد مقداد ميري خلال مؤتمر صحفي، إن إحصائيات الوزارة أظهرت انخفاض معدلات جريمة المخدرات، لاسيما بعد تكثيف الجهود لمحاربتها كونها أصبحت آفة خطيرة تفتك بالمجتمع"، مضيفاً ان "مفارز مديرية مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية تمكنت يوم أمس، من إلقاء القبض على شبكة تجار مخدرات في محافظة كربلاء كانت بحوزتها 3 كيلوغرامات من مادة الكرستال، فضلاً عن ضبط 15 كيلوغراماً من المواد المخدرة خلال الأسبوع الماضي"، وفقا لصحيفة الصباح الرسمية.وبيَّن ميري أن الحملات مستمرة للحد من انتشار المخدرات، لاسيما أن من أبرز أولويات الوزارة هو التصدي والحد من هذه الجريمة واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المدانين بتجارة أو حيازة المواد المخدرة وفق المادة 27 من قانون المخدرات والتي تصل عقوبتها إلى الإعدام".وأكد أن هناك اهتماماً كبيراً في الجانب الصحي للمدمنين، إذ تم توفير مصحَّات لمعالجتهم في عموم المحافظات، وأن هناك إجراءات قامت الوزارة بتفعيلها منها العفو عن المدمن الذي يسلِّم نفسه إلى أي مركز شرطة ويتم نقله إلى أقرب مصحة لغرض تلقي العلاج".وذكر أن من ضمن الإنجازات التي حققتها الوزارة خلال الأسبوع الماضي طبع 294 بطاقة وطنية، فضلاً عن إنجاز 327 معاملة نقل نفوس، لاسيما أن هناك توجهاً بأن تكون عملية نقل النفوس بإجراءات مبسَّطة وسهلة لا تأخذ من وقت المراجع، حيث يأتي ذلك ضمن حملة تبسيط الإجراءات التي اعتمدتها الوزارة في مديرياتها الخدمية".وأشار ميري إلى أن عدد الجوازات التي أُصدرت للمدة ذاتها بلغ 52 ألفاً و738 جوازاً عادياً، فيما بلغ عدد الإلكتروني منها 21 ألفاً و992 جوازاً.ونوَّه بأن الوزارة تعمل على تعزيز الخدمات المقدمة للجالية العراقية في الخارج من خلال منحهم سمة الدخول الإلكترونية (الفيزا)، لافتا الى أن "هناك نشاطات مهمة حققتها مديرية المرور العامة منها السرعة في طبع الألواح الرقمية التي بلغت خلال الأسبوع الماضي 13 ألفاً و431 لوحة، فيما بلغ عدد الإجازات الصادرة للمدة ذاتها 15 ألفاً و246 إجازة.