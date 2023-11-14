أحدهم فجر نفسه.. مقتل 3 إرهابيين من "داعش" في كركوك

وقال رسول، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنه "حسب توجيهات، القائد العام للقوات المسلحة، وبإشراف رئيس جهاز مكافحة الإرهاب الفريق الركن كريم التميمي، يواصل جهاز مكافحة الإرهاب عملياته النوعية لملاحقة بقايا عصابات داعش".وأضاف، أن "الجهاز نفذ عملية نوعية امتازت بالمهنية العالية في وادي زغيتون ضمن محافظة كركوك، أسفرت عن قتل 3 إرهابيين، من بينها ما يسمى أمر قاطع الرياض واخر اقتصادي هذا القاطع في عصابات داعش الإرهابية".وأشار الى، أن "هذه العملية جاءت، بإسناد من طيران الجيش الذي اجهز على الإرهابي الأول اما المجرم الثاني كان يرتدي حزام ناسف وبعد محاصرته فجر نفسه بعد الاشتباك معه، فيما تمت محاصرة الإرهابي الثالث في إحدى المنازل المهجورة وكان يحمل مجموعة من الرمانات اليدوية، حيث تمت الاشتباك معه أيضا وقتله".