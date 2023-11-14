في بغداد.. "تعرض" يستهدف مرابطة للجيش العراقي

أفاد مصدر أمني، مساء الثلاثاء، بوجود "تعرض" استهدف مرابطة للجيش العراقي في الطارمية شمالي بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، "استخبرنا وجود حادث تعرض على مرابطة للجيش العراقي في قضاء الطارمية مما ادى التعرض الى استشهاد نائب ضابط واصابة شخص مدني كان بالقرب من مكان الحادث".

وأضاف المصدر أنه "تم نقل الشهيد والمصاب الى مستشفى قريب"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.