زوج يذبح زوجته بمساعدة ابن خاله في نينوى

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن مفارزها، "المتمثلة بقسم مكافحة الإجرام تمكنت من كشف جريمة قتل امرأة في قرية (يرغتنتي) التابعة لقضاء الحمدانية".وأشارت الى، "القبض على الجناة بيوم وقوعها نفسه وهم متهمان أحدهما زوجها والثاني ابن خاله، وبعد التحقيق معهما اعترفا بقيامهما بقتلها داخل دارها نحراً بواسطة آلة جارحة بسبب مشاكل عائلية".ولفتت الى، أنه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما وتوقيفهما وفق المادة ٤٠٦ ق ع".