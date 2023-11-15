اعتقال 7 متهمين بتمزيق الدعايات الانتخابية في بغداد

وذكر بيان للقيادة ورد لـ السومرية نيوز، أن "مفارز اللواء التاسع عشر الفرقة الخامسة شرطة اتحادية مسنودة بالجهد الاستخباري، عن طريق تنفيذ ممارسة أمنية، تمكنت من إلقاء القبض على 7 متهمين في منطقة (حي أور) شمال شرق بغداد، يقومون بتمزيق عدد من الإعلانات الدعائية لبعض المرشحين".وأضاف، أن "المتهمين تمت احالتهم اصولياً إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم".