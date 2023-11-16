الاستخبارات تطيح بـ13 مطلوباً في عدة محافظات

وذكرت الوكالة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "مفارز وكالة الاستخبارات المختصة بمكافحة الإرهاب، نفذت أربعة عمليات منفصلة قامت بها مديرية استخبارات الشرطة الاتحادية ومديريات الاستخبارات في (الناصرية والمثنى وكربلاء المقدسة)".واضاف ان "العمليات اسفرت من خلالها عن القاء القبض على (3) مطلوبين وفق المادة 4/1 إرهاب ومتهمان وفق المادة (405 و 406) من قانون العقوبات في بغداد، كذلك القبض على متهمان وفق المادة 4/1 إرهاب في كل من الناصرية وكربلاء المقدسة و(6) متهمين وفق المادة (405) من قانون العقوبات في محافظة المثنى".وأشار البيان الى ان "جميع المتهمين احيلوا الى الجهات المختصة لينالوا جزاءهم العادل".