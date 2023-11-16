الأنبار.. اعتقال 18 متهماً بإطلاق العيارات النارية العشوائية

وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "الأجهزة المختصة في وزارة الداخلية والعاملة ضمن شرطة الأنبار، تابعت حادث إطلاق نار بشكل عشوائي من قبل أشخاص سببوا الفوضى في المحافظة ليلة أمس".وأوضحت، أنه "من خلال الجهود الميدانية وتكثيف العمل الاستخباري، تمكنت من إلقاء القبض على 18 متهماً من مطلقي هذه العيارات النارية التي روعت المواطنين، وضبطت 8 بنادق مختلفة ومسدساً".واشارت الى أنه "شرعت الاجهزة بعملية أمنية واسعة في مناطق متفرقة من المحافظة لتعزيز الأمن والاستقرار فيها".