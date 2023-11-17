بكمين محكم.. الإطاحة بمفرزة إرهابية في الطارمية شمالي بغداد

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أنه "حسب توجيهات القائد العام للقوات المسلحة وبإشراف مدير الاستخبارات العسكرية اللواء الركن زيد حوشي الموسوي ومتابعة قسم المديرية وبالتنسيق مع مدير شعبة الاستخبارات العسكرية فرقة المشاة السادسة تم نصب كمين مشترك لقوة من لواء 25 وقوة من الحشد العشائري وشعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة آنفاً في قضاء الطارمية منطقة السلمان وبعد اشتباكات مستمرة مع عصابات داعش الإرهابية".وأضاف أن "مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية والحشد العشائري، تمكنت من قتل إرهابيين اثنين وإصابة الثالث، بعد ورود معلومات استخبارية دقيقة عن المفرزة الإرهابية التي قامت سابقاً بالتعرض على أحد السيطرات في القضاء، حيث استنفر المديرية والحشد جميع مواردهم لتحديد أماكن تواجد هذه العصابات".