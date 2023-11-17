دعوة من الداخلية بشأن البطاقة الوطنية

السومرية نيوز – امن



دعت مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة، اليوم الجمعة، المواطنين إلى التوجه لدوائر البطاقة الوطنية لاستلام بطاقاتهم المنجزة.

وذكرت وزارة الداخلية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة، تدعو المواطنين للتوجه إلى دوائر البطاقة الوطنية لاستلام بطاقاتهم المنجزة".



يشار إلى أن مديرية الأحوال المدنية أعلنت، مطلع الشهر الحالي، عن "تصفير" موقف البطاقات الوطنية المتراكمة بجميع الدوائر في بغداد والمحافظات.