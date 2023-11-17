تفاصيل ضربة جوية تركية شمال العراق.. تحييد 13 عنصرا من "بي كي كي"

وقالت الوزارة في بيان إن "القوات المسلحة التركية تواصل ملاحقة الانفصاليين وضربهم بقبضتها الحديدية"، لافتة إلى تحييد 13 عنصراً في مناطق هاكورك وعملية "المخلب-القفل" شمال العراق، خلال عملية جوية.وزعمت الوزارة، استمرار العمليات بكل حزم في المنطقة.وفي 17 أبريل/ نيسان 2022 أطلقت تركيا عملية "المخلب ـ القفل" ضد معاقل "بي كي كي" الإرهابي في مناطق متينا والزاب وأفشين ـ باسيان شمال العراق.