الإطاحة بمثيري مشاجرة مسلحة في واسط

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "وفقاً لتوجيهات قائد شرطة المحافظة اللواء الركن محمد قاسم الفهد بملاحقة حاملي الأسلحة ومطلقي العيارات النارية والخارجين عن القانون، تمكنت مفارز مركز شرطة حي الجهاد بالاشتراك مع قوة من افواج الطوارئ ودوريات النجدة من القاء القبض على متهمين اثنين مثيري مشاجرة مسلحة في منطقة حي الجهاد وضبط بحوزتهما السلاح المستخدم في ذلك".وأشارت الى انه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما ليتم إحالتهما إلى القضاء لينالا جزاءهم العادل".