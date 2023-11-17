اندلاع حريق كبير بمجمع طبي وسط بغداد (فيديو)

اندلع حريق كبير، اليوم الجمعة، في بناية العيادات الطبية الدولية وسط بغداد

وقال مراسل السومرية نيوز، ان "حريق كبير اندلاع في بناية العيادات الطبية الدولية في منطقة الكرادة وسط العاصمة بغداد".



وأضاف، ان "فرق الدفاع المدني هرعت الى مكان الحادث للسيطرة على الحريق، دون معرفة الخسائر الناتجة عن الحادث لغاية الان".