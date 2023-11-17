باستخدام الأسلحة الخفيفة والمتوسطة.. نزاع عشائري في البصرة (فيديو)

وقال مراسل السومرية نيوز، ان "نزاع عشائري اندلع في قضاء القرنة شمال محافظة البصرة".وأضاف، ان "النزاع استخدمت فيه الأسلحة الخفيفة والمتوسطة دون معرفة أسباب وخسائر النزاع".وأشار المراسل الى ان "القوات الأمنية تحاول التدخل لحل النزاع والقبض على المتسببين في هذا النزاع العشائري".