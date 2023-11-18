"العقرب" يطيح بـ4 تجار مخدرات في بابل

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "لغرض مطاردة عصابات الجريمة المنظمة ومكافحة آفة المخدرات ألقى الفوج الثالث (العقرب) التابع للواء الثاني فرقة الرد السريع وبالتعاون والتنسيق مع مديرية مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في بابل وقسم استخبارات الفرقة، القبض على (4) متهمين وفق أحكام المادة (28) ق ع مخدرات ضمن المحافظة وضبط بحوزتهم (250) غم من مادة الكريستال وآلات التعاطي وأسلحة خفيفة".وشارت الى انه "تم تسليم المتهمين مع المضبوطات للجهات المختصة أصولياً".