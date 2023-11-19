اعتقال مسافر إيراني بحوزته جوازين "مزورين"

وذكرت الإدارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "جوازات مطار بغداد الدولي، تمكنت من القبض على مسافر ايراني الاصل يحمل جواز بلچيكي شبيه وجواز ايراني مزور شبيه يروم السفر الى بلچيكا ترانزيت عمان".وأشار الى، انه "تم اخذ الاجراءات القانونية بحقه".