بابل.. كشف ملابسات جريمة قتل امرأة والقبض على الجاني

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "تمكنت مفارز شعبة قضاء الكفل لمكافحة الإجرام من كشف ملابسات جريمة قتل نفّذت بحق امرأة من قبل شقيقها جنوبي المحافظة، بعد أن سجلت الحادثة من قبل ذوي الضحية على أنها حالة انتحار".وأضافت القيادة، أن "المتهم اعترف صراحة من خلال التحقيق عن قيامه بشنق المجني عليها بواسطة شال ومن ثم تسريب الغاز من الطباخ واضرام النار ليحترق كافة أنحاء جسمها بغية إخفاء معالم الجريمة عن أعين السلطات".وأكدت، انه "تم تدوين أقول المتهم بالاعتراف ابتدائياً وقضائياً واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه".