اطلاق نار على "طائرة مسيرة" وسط بغداد

أفاد مصدر أمني، مساء الثلاثاء، باطلاق نار على "طائرة مسيرة" وسط بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "حماية الحشد الشعبي داخل المنطقة الخضراء قامت برمي اطلاقات نارية على طائرة مسيرة تحوم فوق مبنى الحشد داخل المنطقة". ولم يذكر المصدر المزيد من التفاصيل.