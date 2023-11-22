رئاسة الجمهورية تبدي موقفاً من قصف "الجرف"

وذكر بيان للرئاسة، ورد لـ السومرية نيوز، أنها "تدين القصف الذي استهدف منطقة جرف الصخر، والذي جرى دون علم الحكومة العراقية والاجهزة الأمنية".وأضاف، "وفيما تبدي السلطات الحكومية ومعها القوى السياسية والاجتماعية حرصا في بذل الجهود لتعزيز الامن والاستقرار المتحقق وحماية امن المواطنين وسلامتهم، فإن هذا التصعيد غير مقبول وهو خرق للسيادة العراقية، من الممكن أن يؤدي الى تعكير الامن والاستقرار في البلد".وأكدت رئاسة الجمهورية أن "القرار الأمني العراقي هو قرار سيادي من اختصاص الحكومة العراقية حصرا ولا يجوز التصرف بشكل منفرد عبر نشاطات تتعارض مع المصلحة العليا للبلد ومواطنيه ورسم صورة سلبية عن البلد، وان مثل هذه النشاطات تعد تجاوزا على مسؤولية الحكومة الحصرية في رسم السياسة الامنية العليا للبلد".