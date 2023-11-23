الإطاحة بـ5 تجار مخدرات وضبط 6 الآلف حبة مخدرة في البصرة

وذكر اعلام الجهاز، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "في ظل الجهود التي يبذلها الجهاز بملاحقة تجار ومروجي المخدرات للحد من أنشطتهم الإجرامية وتقديمهم إلى العدالة"، تمكنت مفارزنا في محافظة البصرة بعد استحصال الموافقات القضائية من الإطاحة بأحد تجار المخدرات وبحوزته (10) كغم من مادة الحشيشة المخدرة".وفي المحافظة ذاتها، ألقت مفارز الجهاز، القبض على "أربعة آخرين من المتاجرين بالمواد المخدرة وبحوزتهم (600) حبة مخدرة".وأتم البيان: "جرى مصادرة المواد المضبوطة بالتنسيق مع الجهات المختصة وإحالة المتهمين إلى القضاء لينالوا جزاءهم وفقاً للقانون".