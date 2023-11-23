اغتصب ابنته فقتله اقاربه معها.. كشف ملابسات جريمة بديالى

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، انه "بعد ورود معلومات عن مقتل رجل وابنته في أطراف قضاء الخالص شمالي شرقي بعقوبة كشفت التحقيقات أن رجلا قام باغتصاب ابنته عدة مرات وبعد اكتشاف عملية الاغتصاب قام اقاربه بقتله مع ابنته".واشار الى ان" قوات الأمن تمكنت من اعتقال الجناة واحالتهم الى الجهات المختصة".