في محافظتين.. تفكيك شبكة دولية لتجارة مخدرات

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "بأشراف معالي وزير الداخلية وبمتابعة ميدانية من قبل قائد شرطة محافظة كركوك و مدير عام المديرية العامة لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية وبأمرة مدير مديرية مكافحة المخدرات في كركوك ؛ شرعت القوات الأمنية بعمليات استباقية وبناءً على معلومات استخباراتية دقيقة وعلى مدار اسبوعين من المتابعة اثمرت الجهود بضبط (٥١ )(واحد وخمسون كيلو غرام) من مادة (الكريستال) المخدرة والقبض على عدد من المتهمين بالجرم المشهود و تعتبر هذه العملية الاكبر خلال هذه السنه حيث تمكن خلالها رجال مكافحة مخدرات كركوك الابطال بالاشتراك مع مديرية مكافحة مخدرات سليمانية من تفكيك شبكة تجار مخدرات دولية والقبض عليهم بالجرم المشهود وضبط المواد المخدرة بمحضر ضبط اصولي".وأشارت الى انه "تم توقيف المتهمين وفق المادة 28من قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية رقم50 لسنة 2017 لينالوا جزائهم العادل".