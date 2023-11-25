استهدف 3 مناطق.. تفاصيل القصف التركي شمالي العراق

وقالت الوزارة، في بيان، إن قواتها نفذت غارات جوية شمالي العراق في إطار حقوق الدفاع عن النفس، بهدف تحييد عناصر "بي كي كي" والتنظيمات الأخرى، ولضمان أمن الحدود، لافتة الى ان قواتها نفذت غارات في مناطق غارا ومتينا وهاكورك وقنديل شمالي العراق، وتمكنت من تدمير 17 هدفا من ضمنها مغارات وملاجئ ومستودعات، يُعتقد أنها كانت تضم عددا من القياديين.وأضافت الدفاع التركية أن الغارات أسفرت أيضا عن تحييد عدد من الانفصاليين.وتستهدف العمليات العسكرية التركية البرية والجوية، التي أطلقتها أنقرة رسمياً منذ منتصف عام 2021، مقار وعناصر "العمال الكردستاني" في الشمال العراقي، وتحديدا مناطق ضمن إقليم كردستان العراق، وتقع أغلبها بمحاذاة الحدود مع تركيا.