بحوزة أحدهما أسلحة ومخدرات.. القبض على مطلوبين في الديوانية

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "بإشراف من قبل قائد شرطة محافظة الديوانية اللواء الحقوقي عبطان محمد مطلك الشبلي، تمكنت قوة مشتركة ضمت عدد من الضباط والمنتسبين من مديرية شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية ومركز شرطة عفك وقسم مكافحة المتفجرات من إلقاء القبض على أحد الأشخاص المطلوبين للقضاء وفق أحكام المادة 28 من قانون المخدرات بعد جمع المعلومات عنه من قبل المصادر الخاصة".وأشارت الى انه "تم ضبط بمنزل أحد المتهمين الهاربين في قضاء عفك والمطلوب وفق أحكام المادة 28مخدرات كمية من مادة الكريستال المخدرة وأدوات تستخدم للتعاطي أضافة إلى 5 رمانات هجومية روسية المنشأ وبندقيتين صيد نوع (كسرية) ومسدس نوع طارق فضلا عن شريط BKC يحتوي على 97 اطلاقة ومخازن بندقية فارغة وكمية من الحبوب المخدرة نوع صفر واحد بلغت 302 قرص".وأضافت، انه "تم وعلى الفور اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهمين وإحالتهما إلى القضاء".