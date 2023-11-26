انفجار في مصفى الصينية بصلاح الدين (صور)



السومرية نيوز – أمن



شهد مصفى الصينية في محافظة صلاح الدين، اليوم الاحد، انفجاراً؛ إثر احتراق فرن.

وقال مراسل السومرية نيوز، إن "انفجاراً وقع في مصفى الصينية بالوحدة الثالثة وانباء عن وجود إصابات".



وأضاف، أن "الانفجار ناتج عن احتراق فرن"، مشيرا الى أن "الدفاع المدني هرعت لمعالجة الحريق، فيما وصلت الاسعافات الى موقع الحادث".