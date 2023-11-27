السومرية نيوز – أمن



كشف مصدر أمني رفيع، اليوم الإثنين، عن تعيين اللواء تحسين الخفاجي رئيسا لخلية الإعلام الأمني، إضافة الى تغيير مناصب نائبه والناطق الرسمي باسم الخلية.



وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "الأوامر صدرت بتعيين اللواء الطيار تحسين الخفاجي لرئاسة خلية الاعلام الأمني، واللواء يحيى رسول نائبا لرئيس الخلية".



وأضاف المصدر، أن "الأوامر شملت تعيين المتحدث باسم وزارة الداخلية العميد مقداد ميري ناطقا إعلاميا لخلية الإعلام الأمني".

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "الأوامر صدرت بتعيين اللواء الطيار تحسين الخفاجي لرئاسة خلية الاعلام الأمني، واللواء يحيى رسول نائبا لرئيس الخلية".وأضاف المصدر، أن "الأوامر شملت تعيين المتحدث باسم وزارة الداخلية العميد مقداد ميري ناطقا إعلاميا لخلية الإعلام الأمني".